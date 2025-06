Sancho aspetta la Juventus: tempi e dettagli economici dell'affare

Sogno di una notte di mezz'estate. Potrebbe essere Jadon Sancho uno dei colpi estivi di Cristiano Giuntoli, che dopo aver chiuso gli arrivi dall'Aston Villa di Douglas Luiz (costo dell'operazione: 25 milioni più i cartellini di Iling-Junior e Barrenechea) e Kephren Thuram (oggi il suo acquisto dal Nizza per 20 milioni di euro più bonus diventerà ufficiale), è al lavoro per portare a Torino anche Teun Koopmeiners dell'Atalanta e l'attaccante esterno del Manchester United, rientrato in Inghilterra dal positivo prestito al Borussia Dortmund. L'affare non è semplice, ma l'inglese classe 2000, cresciuto nell'academy del Manchester City, è diventato la prima scelta. Più di Mason Greenwood, obiettivo di mercato anche della Lazio.