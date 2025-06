Triplice fischio, all’Ariston si chiude il sipario. “Partita” finita, la prima serata del Festival di Sanremo 2025 è stata archiviata. Durante la serata sul palco si sono alternati tutti i 29 cantanti in gara nella 75ª edizione del Festival (erano 30 fino al ritiro di Emis Killa). Sostituzioni continue chiamate dall’arbitro Carlo Conti. Qui non ci sono allenatori che decidono moduli e tattiche, ognuno è padrone del suo destino ed è un tutti contro tutti. L'ultimo gruppo a salire sul palco sono stati i The Kolors intorno all'una di notte, un orario che di certo non li ha aiutati a far ascoltare la loro canzone. Ma avranno modo di rifarsi. Finito il giro di esibizioni, è tempo di bilanci e voti, con uno sguardo sulle quote dei favoriti alla conquista della kermesse.

