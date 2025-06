Sassuolo-Cesena: le formazioni, dove vederla in tv o in streaming

Dopo l'1-1 a Catanzaro e il 2-1 alla Carrarese, Sassuolo e Cesena si giocano tre punti importanti per continuare la serie positiva di risultati, nella seconda giornata di Serie B in programma sabato 24 agosto alle 20.30, in scena al Mapei Stadium: è derby tra gli emiliani di Fabio Grosso e i romagnoli di Michele Mignani. I neroverdi hanno sprecato due punti visto che erano in vantaggio a Catanzaro ma, soprattutto, che hanno sbagliato un rigore al 95' con Laurienté. Un super Shpendi ha trascinato i bianconeri neopromossi: doppietta, 2-1 alla Carrarese e momentaneo primo posto in classifica.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.