Scambio Chiesa-Raspadori: perché a Juventus e Napoli conviene e dove giocherebbero

Allo stato attuale delle cose è un'idea, ma come tutte le idee ci metterebbe poco ad accendersi e a diventare una pista da seguire: una volta che il Napoli avrà risolto la questione attaccante, con l'uscita di Osimhen e l'arrivo auspicato di Lukaku, una volta che la Juventus avrà chiuso l'affare Todibo con il Nizza, sarà tempo di sfogliare le margherite di nome Federico Chiesa e Giacomo Raspadori. Uno scambio, quello fra bianconeri e azzurri, che andrebbe a mettere a posto diversi tasselli sia per i giocatori, sia per i club, ma che deve necessariamente essere studiato in tutti i suoi passaggi: economici, tecnici e tattici. Vediamo allora nel dettaglio.