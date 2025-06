Schillaci addio, la Figc dispone un minuto di silenzio: Inter col lutto al braccio, tutti i messaggi

Il mondo del calcio piange Totò Schillaci, scomparso oggi all'età di 59 anni all'ospedale di Palermo.

La Figc annuncia che in sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati in programma da oggi a tutto il fine settimana. L'Inter giocherà col lutto al braccio stasera in Champions League sul campo del Manchester City.

Il presidente federale Gabriele Gravina lo ricorda così: "Le esultanze incontenibili, nelle quali il suo volto era simbolo di gioia condivisa, resteranno per sempre patrimonio comune del calcio italiano. Totò è stato un grande calciatore, simbolo tenace di volontà e di riscatto, ha saputo emozionare i tifosi azzurri perché il suo calcio sapeva di passione. E proprio questo spirito indomito lo ha fatto apprezzare da tutti e lo renderà immortale".

Nella gallery i messaggi dal mondo del calcio italiano.

