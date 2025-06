Scudetto e calendari: il Napoli ha solo 24 partite da qui a giugno, fra le rivali c'è chi può giocarne il doppio

L'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia, dopo la sconfitta per 3-1 sul campo della Lazio nella gara secca valevole per gli ottavi di finale, pone la squadra di Antonio Conte in una posizione di indubbio vantaggio in chiave Scudetto per quanto riguarda il calendario da qui al termine della stagione. Già privo delle coppe europee, come conseguenza della sciagurata stagione sportiva post Scudetto, il Napoli d'ora in poi non avrà nemmeno più l'impegno in Coppa Italia. Per quanto riguarda il dosaggio delle energie e la gestione della rosa, Conte avrà da adesso in poi la possibilità di preparare una sola partita a settimana, da qui al termine della stagione.

Facendo un confronto fra i calendari delle squadre che occupano le prime sette posizioni della classifica, tutte le rivali del Napoli nella lotta per lo Scudetto giocheranno più partite rispetto alla squadra di Conte. E parliamo di partite sicure. Se poi estendessimo il discorso alle partite potenziali che Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio, Juventus e Milan (in rigoroso ordine di classifica) potrebbero disputare potenzialmente, se andassero in fondo alle competizioni extra Serie A in cui sono impegnate, la distanza rispetto alle partite del Napoli aumenterebbe ancora. E c'è chi potrebbe arrivare addirittura a giocare più del doppio delle partite del Napoli…

DI SEGUITO: IL NAPOLI E LE RIVALI SCUDETTO, CALENDARI A CONFRONTO