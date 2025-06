Monza-bis, la nuova occasione di Sensi: dall'affare saltato al Leicester all'accordo per il ritorno

Si dice che si torna sempre dove si è stati bene: è questo quello che si sta verificando anche per Stefano Sensi, centrocampista svincolato dall'Inter che sta chiudendo per il ritorno al Monza, questa volta a titolo definitivo dato che il suo contratto con i nerazzurri è scaduto il 30 giugno. L'accordo dal punto di vista economico e personale è già in piedi, siamo agli ultimi dettagli ed è stata superata l'agguerrita concorrenza del Como, per via del fatto che quello monzese è un ambiente già conosciuto.