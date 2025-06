Serie A 2023/24, momenti iconici: derby Scudetto, esoneri, polemiche Var. Il film del campionato

Ciao, Serie A 2023/2024, grazie per i ricordi!

Come ogni anno, si arriva alla fine del campionato ed è tempo di guardarsi indietro e pensare alla stagione appena trascorsa: chi ha trionfato, chi ha fallito, chi dovrà sudare per tornare in Serie A e chi invece esulta perché è riuscito a qualificarsi alle coppe europee o semplicemente a regalarsi un altro anno di prima divisione.

Da agosto a maggio, otto mesi di emozioni, trentotto giornate capaci di tenere i tifosi incollati alla televisione o col fiato sospeso allo stadio. Certo, ci sono stati anche dei bassi, degli episodi assolutamente da non prendere a esempio, che però non ometteremo. Nel bene e nel male, è stato un campionato indimenticabile, per come è stato vinto e per le storie che ci ha regalato.