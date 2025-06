Serie A 2024/25, quanto sono costate le 20 rose: Juventus da quasi 600 milioni, Napoli batte Inter e Milan

Il calciomercato estivo è andato in archivio e i club hanno chiuso i loro roster, almeno in Italia. Ma quanto sono costate ad oggi le 20 rose della Serie A 2024/25?

Il portale Transfermarkt.it ha analizzato il valore delle rose delle 20 squadre che partecipano al massimo campionato in questa stagione, concentrandosi soprattutto sull'effettivo prezzo di acquisto dei giocatori che le compongono.

NAPOLI MEGLIO DI INTER E MILAN - Analizzando i dati, emergono alcune indicazioni. La Juventus è l'unico club ad aver sfondato il muro dei 500 milioni di euro, la rosa a disposizione di Thiago Motta è costata oltre 200 milioni in più di quella che il Napoli ha messo a disposizione di Antonio Conte; rosa che diminuirà ulteriormente di costo con la cessione di Victor Osimhen (in prestito) al Galatasaray. Gli azzurri comunque si assestano davanti a Inter e Milan in questa speciale classifica.

Scorri per vedere quanto sono costate le rose delle 20 squadre della Serie A 2024/25 .