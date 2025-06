Serie A: la griglia di partenza per la lotta di metà classifica

Manca solamente una settimana all’inizio del campionato di Serie A 2024/2025 e, in attesa che si completi una finestra di mercato che può apportare ancora significative novità negli organici delle 20 partecipanti, proviamo a stilare le nostre griglie di partenza, dividendo le squadre in quattro categorie per obiettivi: lotta scudetto, corsa ai piazzamenti europei, piazzamento a metà classifica e lotta salvezza. Monza, 1 Genoa, Como, Udinese, Cagliari

Nella zona media della classifica ci si prepara ad assistere a una lotta che potrebbe riservare diversi colpi di scena, visto che rispetto allo scorso campionato ci sono tanti cambiamenti sia in panchina che per quanto riguarda l'organico delle formazioni. Tolte le squadre che si giocheranno lo scudetto e quelle che lotteranno per un posto in Europa, spiccano il Genoa e il Monza, che dopo quanto di buono fatto vedere lo scorso anno, cercheranno di confermare il piazzamento di metà classifica. Ci sono, poi, squadre che potrebbero rivelarsi delle piacevoli sorprese e tra queste sono da tenere in considerazione il Como, reduce da un mercato scintillante, l'Udinese, che ha fatto vedere un buon calcio nelle amichevoli pre-campionato, ma anche il Cagliari, che con Nicola sulla panchina si candida per fare un campionato di un certo livello.

