Serie A: la griglia di partenza per la lotta salvezza

Manca solamente una settimana all’inizio del campionato di Serie A 2024/2025 e, in attesa che si completi una finestra di mercato che può apportare ancora significative novità negli organici delle 20 partecipanti, proviamo a stilare le nostre griglie di partenza, dividendo le squadre in quattro categorie per obiettivi: lotta scudetto, corsa ai piazzamenti europei, piazzamento a metà classifica e lotta salvezza.

Le ultime due cinquine sono quelle più difficili da stilare, perché le distanze si riducono e basta un filotto di partite giuste o sbagliate per scombinare tutti gli equilibri. Proviamo a partire con Lecce, Empoli, Verona e le neopromosse Venezia e Parma, formazioni che si sono rese protagoniste di mercati interessanti e piuttosto variopinti. I famosi 40 punti rimangono l'obiettivo diffuso, anche se ultimamente per mantenere la categoria è sufficiente qualcosina in meno.