Serie A: la griglia di partenza per la lotta Scudetto

e, in attesa che si completi una finestra di mercato che può apportare ancora significative novità negli organici delle 20 partecipanti, proviamo a stilare le nostre griglie di partenza, dividendo le squadre in quattro categorie per obiettivi: lotta scudetto, corsa ai piazzamenti europei, piazzamento a metà classifica e lotta salvezza.

Partiamo fortissimo e partiamo dalla corsa al tricolore, che vede l’Inter di Simone Inzaghi ai nastri di partenza con l’obiettivo di confermare la netta supremazia espressa nell’ultima stagione. Guardando alla classifica del campionato scorso e ai primi colpi andati a segno in entrata, il nuovo Milan di Paulo Fonseca e la Juventus rivoluzionata da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta si candidano da subito come prime antagoniste. Attenzione però ai terzi incomodi, il Napoli di un Antonio Conte desideroso di riscatto e l’Atalanta di Gasperini, che riparte dall’esaltante finale della passata stagione per provare a vivere un’altra stagione al di sopra delle aspettative.