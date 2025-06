Serie A agli sgoccioli, tutti i giocatori la cui stagione è già finita

Due partite, 180' e poi il rompete le righe. La Serie A 2023/24 ha ormai imboccato il rettilineo finale e ci sono ancora dei verdetti da emettere. Si lotta per i posti in Europa e per la permanenza nel nostro massimo campionato. Ci sono però alcuni giocatori che, loro malgrado, hanno già dovuto salutare questa stagione e sono già entrati in modalità vacanza.

GLI INFORTUNATI - Sono quei calciatori che sono stati messi ko, di recente o meno, da infortuni che gli precluderanno di giocare i due restanti match, per la disperazione dei loro allenatori e fantallenatori, impegnati nelle volate finali. Alcuni di essi sono ancora in dubbio per tornare in campo in questa stagione, vedasi gli esempi di Osimhen, alle prese con un affaticamento muscolare, e Zirkzee - problema al flessore per lui. Loro ci proveranno, gli altri hanno già dovuto gettare la spugna. Li scopriamo nella gallery sottostante