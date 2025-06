Serie A, bagarre salvezza: Frosinone-Udinese cruciale, l'Empoli spera. Tutte le combinazioni

La lotta salvezza si infiamma e si restringe: saranno tre squadre a giocarsi nell'ultima giornata la permanenza in Serie A.

Dopo la festa del Cagliari e l'incubo del Sassuolo, retrocesso in Serie B come la Salernitana, la 37esima giornata di campionato ha dato un altro verdetto: l'Hellas Verona è salvo, grazie al successo dell'Arechi la formazione di Marco Baroni si è garantita la matematica certezza di essere ancora in A la prossima stagione.

CORSA A TRE - Due squadre sono già scese, nell'ultima giornata resta da decidere quale sarà il terzo club a salutare la Serie A e a scendere nel campionato cadetto.

Frosinone, Udinese ed Empoli, tre squadre racchiuse in altrettanti punti. E l'ultima giornata si fa caldissima, perché mentre i toscani affronteranno la Roma al Castellani ciociari e friulani se le vedranno in un caldissimo scontro diretto allo Stirpe.

38esima giornata di Serie A

Frosinone-Udinese - Domenica 26 maggio, ore 20.45

Empoli-Roma - Domenica 26 maggio, ore 20.45

LA CLASSIFICA

Frosinone 35 punti

Udinese 34 punti

Empoli 33 punti

SPAREGGIO POSSIBILE - Tra gli scenari possibili, poi, c'è anche quello di vedere un altro spareggio salvezza, dopo quello che l'anno scorso vide il Verona vincente contro lo Spezia.

Una possibilità che vede coinvolte solo Udinese ed Empoli che, in caso di arrivo a pari punti (non contano scontri diretti o altre variabili), se la vedrebbero in un doppio confronto andata e ritorno (non più gara secca come la scorsa stagione) per decretare l'ultima retrocessa.