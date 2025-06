Serie A, il calendario 2024/25: Inter-Milan e Conte vs Juve alla 5a. Inter-Juventus alla 9a e il derby di Roma alla 19a

La Serie A Enilive 2024/25 prende ufficialmente il via nella giornata di oggi con la compilazione dei calendari dell'intera annata. Il super-computer della Lega Serie A emetterà gli accoppiamenti completi di tutte e 38 le giornate di questa stagione con il fischio d'inizio che sarà dato sabato 17 agosto e che, salvo sorprese, vedrà l'Inter campione d'Italia in carica aprire le danze con la prima partita. Calciomercato.com in accordo con la Lega Serie A ritrasmetterà live l'evento.

