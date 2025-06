Serie A, chi sono i 10 marcatori più giovani della storia

I record, si sa, sono fatti per essere battuti. Eppure ce n’è uno che regge dal 9 maggio 1937: è quello della rete più giovane di sempre in Serie A. L’aveva fatta registrare Amedeo Amedei a 15 anni, 9 mesi e 13 giorni. Da allora nessuno è riuscito a batterlo in precocità nonostante siano stati tanti i calciatori in erba a trovare la rete già in tenera età. Come dimenticare gli exploit di fenomeni come Rivera, Mancini o Cassano ma anche prodezze da parte di giocatori che poi si sono persi con il passare del tempo e l’andare della carriera.

Vi proponiamo dunque la top 10 dei giocatori più giovani ad aver segnato in Serie A. Una graduatoria in cui non trovano posto, solo per qualche manciata di giorni, calciatori come Silvio Piola, Stefano Okaka, Moise Kean, Mario Corso, Amad Diallo, Antonio Cassano e Sebastiano Esposito. Ma nella quale potrebbe trovare posto presto anche Francesco Camarda. Il gioiellino del Milan infatti giocherà da titolare nella sfida contro il Cagliari della dodicesima giornata di Serie A, a 16 anni, 7 mesi e 30 giorni. Dovesse segnare, si piazzerebbe al sesto posto.