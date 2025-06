Serie A, crescono le spese per gli agenti: la Juventus quasi raddoppia, Inter seconda

Le spese dei club di Serie A per l'attività degli agenti sportivi sono cresciute anche nel 2024. E' quanto emerge dai dati della FIGC che ha pubblicato, in base all'art.8 sulla trasparenza, i compensi dei Procuratori Sportivi per l'anno 2024 nel massimo campionato italiano, con il dettaglio società per società.

CRESCONO LE SPESE - Complessivamente, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le società della massima serie hanno versato nelle tasche dei procuratori - per acquisti e cessioni, ma anche per altre operazioni come rinnovi di contratto - oltre 226 milioni di euro, con una media di circa 11,3 milioni di euro per ciascuna società e una crescita di circa iul 2,7% rispetto al 2023.

E' una cifra in continua crescita negli ultimi anni, evidenzia Calcio e Finanza: basti pensare che nel 2023 era di 220 milioni, nel 2022 di 205 milioni, 174 milioni nel 2021 e 138 milioni nel 2020. Il dato, inoltre, supera decisamente anche la cifra del 2019, quando i club avevano speso 187 milioni di euro.

SERIE A, SPESE AGENTI 2024: LA CLASSIFICA - Ma chi ha speso di più per gli agenti tra i 20 club di Serie A? La media per ogni società è influenzata dalle spese delle big: Juventus e Inter, le prime due squadre in questa particolare classifica, hanno speso circa un quarto della cifra complessiva. I bianconeri hanno visto la loro spesa per gli agenti crescere nettamente rispetto al 2023, in calo invece quella dei nerazzurri.