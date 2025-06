Serie A, da Vlahovic a Theo e Pellegrini: un'intera squadra in scadenza nel 2026

La deadline del 30 giugno 2025 si avvicina, ma i club guardano già al futuro: da Vlahovic a Pellegrini e Theo Hernandez, c'è un'intera squadra della Serie A in scadenza nel 2026.

Rischiare l'addio a parametro zero o separarsi in anticipo, è il dubbio dei dirigenti delle varie società a un anno dalla scadenza del contratto dei loro giocatori. E sono tanti anche nel massimo campionato italiano i calciatori che al 30 giugno 2026 hanno ad oggi fissata la conclusione dei rapporti lavorativi con le loro rispettive squadre.

Qualche club in realtà si è cautelato, come ad esempio l'Atalanta che per Ademola Lookman ha un'opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione (fino al 2027) che permette di ragionare con più calma sul futuro, altri invece trattano per estendere i contratti e aggirare il problema.

LA TOP 11 DEI GIOCATORI IN SCADENZA NEL 2026 - Ma quali sono i migliori giocatori della Serie A in scadenza nel 2026? L'elenco è lungo, ricco e variopinto, su Calciomercato.com abbiamo provato a stilare una top 11 (modulo scelto 4-2-3-1) che di conseguenza lascia fuori tanti interpreti dello stesso ruolo.

Non trovano così spazio ad esempio portieri del calibro di Yann Sommer, Lorenzo Montipò e Vanja Milinkovic-Savic, ma nella lista non mancano altri nomi di prestigio. Arakdiusz Milik, Giovanni Simeone, Eldor Shomurodov e Duvan Zapata guidano l'attacco. Alan Matturro è un'occasione in difesa così come Aaron Martin, Antonino Gallo e Liberato Cacace sulla corsia mancina e Zeki Celik e Samuele Birindelli su quella desta. Ci sono anche Federico Baschirotto e Perr Schuurs, fermo da tempo per infortunio, a centrocampo si va dall'esperienza di Henrikh Mkhitaryan, Leandro Paredes, Razvan Marin e Dele Alli fino alla freschezza di Anas Haj Mohamed e Gianluca Busio.