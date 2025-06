Serie A, è arrivato il 30 giugno: da Rabiot a Zielinski e Cuadrado, i giocatori svincolati a partire da domani

Il 30 giugno. Una data sentita e risentita, ripetuta all'infinito per ricordare che questo è il giorno in cui sono fissate le scadenze dei contratti che legano i giocatori ai propri club. Da oggi partono le strategie di mercato delle 20 di Serie A, che salutano gli elementi in scadenza, i quali saranno liberi di firmare a parametro zero per un altro club a partire da domani, lunedì 1° luglio.

QUANTI NOMI - Molti i nomi di spicco che oggi arrivano al capolinea del loro contratto: a partire da Adrien Rabiot, forse il più prezioso dei giocatori in questa condizione, passando per Piotr Zielinski, già prenotato dall'Inter per la prossima stagione. E ancora Kamada, Castrovilli, Ricardo Rodriguez.

Scorri la GALLERY per scoprire i principali giocatori della Serie A in scadenza il 30 giugno!