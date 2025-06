Serie A: le probabili formazioni della 17ª giornata di campionato

Prende il via con l'anticipo del venerdì sera tra Verona e Milan la 17esima giornata di Serie A, che andrà a chiudersi con Inter-Como posticipo dellunedì sera alle 20.45. Una giornata priva sulla carta di big match e con tanti incroci importanti fra le squadre in lotta per i piazzamenti Champions e quelle in lotta per la zona salvezza.

Oltre ai già citati Milan e Inter il Napoli sabato alle 18 andrà in campo a Genova contro il Genoa del neo-proprietario Sucu. Domenica la Juventus va a Monza e l'Atalanta ospita l'Empoli mentre l'unico scontro diretto, data la posizione di classifica di entrambe le squadre è a sorpresa Roma-Parma che andaranno in campo all'Olimpico domenica alle 12.30 nel lunch match.

IL PROGRAMMA