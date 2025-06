Serie A, gli olandesi più costosi: Dallinga sfiora la top-10

Il Bologna parla ancora olandese in attacco. I rossoblù cambiano il centravanti ma non la provenienza, perché il nuovo numero 9 ha sempre origine nei Paesi Bassi.

Dopo aver salutato Joshua Zirkzee, passato al Manchester United per 45 milioni di euro (di cui una percentuale è finita nelle casse del Bayern Monaco in virtù degli accordi firmati al momento della cessione ai felsinei), il Bologna ha scelto Thijs Dallinga come suo successore.

CHI E' THIJS DALLINGA

Un investimento importante quello fatto dagli emiliano per il classe 2000, 15 milioni di euro più bonus per strappare il centravanti scuola Emmen al Tolosa. E che permette al ragazzo di avvicinarsi a un'élite: quella dei giocatori olandesi più costosi nella storia della Serie A.

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei dieci calciatori nati in Olanda costati di più nel massimo campionato italiano. Dallinga raggiunge Klaas-Jan Huntelaar, passato dal Real Madrid al Milan nel 2009 per 15 milioni di euro, e sfiora la top-10.

Chi guida la classifica? A sorpresa né un attaccante, né un difensore, ma un centrocampista.