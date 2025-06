Siamo in piena fase Europei, ma il mercato sta cominciando a far prendere forma alla futura Serie A, con la stagione 2024/25 che prenderà il via nel prossimo mese di agosto.

Numerosi sono stati gli avvicendamenti, anche tra le big del campionato italiano, specialmente per quanto riguarda il capitolo allenatori: Tante le nuove guide tecniche che affascineranno le conferenze stampa e il torneo della prossima annata: da Antonio Conte arrivato al Napoli a Thiago Motta che guiderà la Juventus dopo la storica qualificazione del Bologna in Champions, passando per Paulo Fonseca che ha preso il posto di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan e, infine, arrivando a Italiano che dalla Fiorentina è stato nominato proprio dai felsinei ( QUI LA LISTA DI TUTTI GLI ALLENATORI DELLA PROSSIMA SERIE A ).

La griglia dei tecnici di Serie A è praticamente definita (manca solo qualche ufficialità), ma è già possibile fornire un’indicazione degli ingaggi degli allenatori nella prossima stagione, secondo i dati stimati e riportati da Calcio&Finanza .