Serie A, i 10 acquisti flop della stagione

La Serie A 2023/24 si è ufficialmente conclusa e con il triplice fischio stagionale arriva il consueto tempo dei bilanci finali. Chi ha fatto meglio e chi è stato un flop? Lo sguardo di tutti i club è come sempre già proiettato alla prossima annata, quella 2024/25, e i dirigenti delle società stanno da tempo iniziando a muoversi sul mercato con strategie già pianificate, primi contatti, obiettivi fissati, sondaggi e trattative già iniziate e per qualcuno addirittura già concluse.

FLOP 10 ACQUISTI - Sì perché il mercato è da sempre l'ago della bilancia di molte stagioni fra giocatori che over-performano indirizzando in positivo le squadre e altri che invece rendono in negativo costringendo a più o meno rapidi dietrofront. E allora facciamo un passo indietro, vedendo chi sono stati i 10 acquisti più importanti in negativo, i flop, del campionato appena finito.

Scorri la gallery per vedere la top ten degli acquisti flop della Serie A 2023/24