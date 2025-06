Serie A, i 15 migliori giocatori in scadenza nel 2025: rinnovare o vendere?

Fine stagione, tempo di programmare la prossima. I club di Serie A si apprestano a giocare le ultime partite prima del rompete le righe e di un'estate in cui a tornare protagonisti saranno i dirigenti impegnati nel calciomercato estivo. Per molti di essi, la prima cosa da fare sarà chiarire la posizione dei giocatori che andranno in scadenza nel 2025. Sarà questa infatti l'ultima estate in cui venderli potrebbe portare a un guadagno delle società che, altrimenti, potrebbero vedere gli stessi firmare già a febbraio con altre squadre. Rinnovare o vendere dunque?

Vediamo nella GALLERY sottostante i 15 migliori giocatori della Serie A con un contratto in scadenza al 30 giugno 2025.