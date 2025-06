Serie A, i calciatori più costosi a bilancio: Vlahovic, Lukaku, Lautaro, ma anche Douglas Luiz e... Arthur

Quanto costa ogni anno un singolo calciatore nei conti di un club? E quali sono i giocatori che impattano maggiormente sui bilanci delle società in questa stagione? Per scoprirlo, Calcio e Finanza ha stilato una classifica prendendo in considerazione l’impatto a bilancio dei giocatori dei club di Serie A, che comprende il loro stipendio al lordo, sia la quota ammortamento relativa al cartellino o l’eventuale costo del prestito per la stagione 2024/25. La somma di queste due voci restituisce il costo sostenuto da un club per un giocatore tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.