Serie A, i Migliori di CM: dominio Lautaro, tutti i premi

Si chiude la Serie A e arriva l'ora dei bilanci per la stagione 2023/24. Tempo di top 11, di migliori e peggiori acquisti, ma non solo: è il momento delle premiazioni, dei gran galà per i migliori di ogni categoria.

Il cinema celebra i suoi protagonisti con gli Oscar: dagli attori ai registi, dalle colonne sonore ai costumi, l'ambita statuetta va a certificare l'eccellenza di ogni singolo comparto. Allo stesso modo, Calciomercato.com omaggia i migliori interpreti della stagione con una lista di premi suddivisi in varie categorie.

I PREMI - Ruoli e non solo, perché accanto ai migliori giocatori reparto per reparto e agli allenatori si affiancano altre categorie di prestigio: quelle dedicate ai giovani, italiani e stranieri, ma anche spazio alle reti più belle del campionato. L'Inter Campione d'Italia fa inevitabilmente la voce grossa, ma attenzione alle sorprese della stagione tra posizioni Champions e lotta salvezza.

LA VOTAZIONE - Per rendere omaggio a questa edizione della Serie A, la redazione di Calciomercato.com ha stilato la lista dei premi per la stagione 2023/24. Ognuno di noi ha votato i propri preferiti, categoria per categoria. Abbiamo dato tre preferenze per ciascuna di esse, assegnando 5 punti al primo, 3 al secondo e 1 al terzo. Siete d'accordo con i premi? Avreste fatto altre scelte? Fatecelo sapere nei commenti.