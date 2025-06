Serie A, la classifica degli stipendi netti: Vlahovic batte Lautaro

Quali sono i giocatori più pagati della Serie A? Gli stipendi dei calciatori hanno un ruolo sempre rilevante quando si parla del pallone, in particolare quando si affrontano discorsi relativi a mercato e gestione delle rose.

Diversi club operano una politica di riduzione dei costi andando a toccare proprio questo aspetto. Lo ha fatto ad esempio la Juventus con diversi tagli pesanti, ultimo quello di Wojciech Szczesny. Eppure i bianconeri hanno ancora in rosa il giocatore con lo stipendio netto più alto della Serie A.

Lautaro Martinez infatti non riesce a prendersi il gradino più alto del podio neanche dopo l'ultimo rinnovo, battuto da Dusan Vlahovic in una classifica comunque a forti tinte nerazzurre. Classifica della quale non fa parte Paul Pogba, che avrebbe uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione ma a causa della squalifica (ridotta da 4 anni a 18 mesi, dunque in scadenza a marzo 2025) percepisce 2mila euro netti al mese, il minimo salariale.