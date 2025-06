Serie A, la nostra top 11 della stagione

Tempo di salutare la Serie A per qualche mese, tempo di fare i bilanci per la stagione 2023/24. Spettacolare, pieno di sorprese e giocate di classe, dominato dall'Inter, questo campionato resterà negli archivi e nella memoria dei tifosi che, grazie ai giocatori delle loro squadre, si sono emozionati, vittoria o sconfitta che fosse.

IL BILANCIO - Combattuta fino allo scontro diretto tra nerazzurri e Juve, quest'annata ha incoronato la squadra di Inzaghi ma ha anche prodotto gli sconvolgimenti che stiamo vedendo nel mercato delle 'deluse'. La Juve si prepara ad aprire un nuovo ciclo, come il Milan. Il Napoli si lecca le ferite di una stagione da horror. C'è stata bagarre ovunque: per la salvezza, come sempre, ma anche per entrare nei moltiplicati posti per l'Europa. Abbiamo visto l'esplosione di giocatori sconosciuti fino a pochi anni fa, la consacrazione a livello globale di altri, la conferma delle tante stelle che già popolavano i nostri campi. Ci siamo divertiti, insomma.

LA VOTAZIONE - E per rendere omaggio a questa edizione della Serie A, in redazione non ci siamo potuti esimere dal buttare giù la nostra TOP 11. Ognuno di noi ha votato i propri preferiti, per quanto fatto vedere in campo quest'anno, ruolo per ruolo tra i giocatori con la media voto più alta. Abbiamo dato tre preferenze, assegnando 5 punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. La scelta del modulo è caduta su un 3-5-2 d'attacco, alla Inzaghi e per rifarci allo schieramento più utilizzato nel nostro campionato, e, dopo ripensamenti e dubbi amletici, ecco l'undici che è venuto fuori. E l'altro undici, quello delle "riserve", i calciatori arrivati a un passo dalla titolarità nella nostra speciale formazione. Siete d'accordo? Avreste fatto altre scelte e inserito altri giocatori? Fatecelo sapere nei commenti.