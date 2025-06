La prima giornata della Serie A 2024/2025 si è chiusa ieri sera, con la prova di forza dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini (che ha dominato il Lecce 0-4 al Via del Mare) e con il primo successo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus, contro un Como di Cesc Fabregas che non è riuscito a contenere lo strapotere della formazione bianconera.

Tante sorprese in questo primo turno di campionato, partendo dagli anticipi del sabato con l'Inter campione d'Italia in carica e con il Milan di Paulo Fonseca che non sono andati oltre due pareggi - contro Genoa e Torino, rispettivamente -, così come la Roma che non è andata oltre lo 0-0 a Cagliari. Di umore diverso, sull'altra sponda della Capitale, la Lazio - che ha sconfitto il Venezia 3-1 - e si è portata in testa alla classifica, insieme al Verona che ha surclassato 3-0 al Bentegodi il Napoli di Antonio Conte, attuale fanalino di coda insieme al Lecce e al Como.

Ma tra sorprese, conferme e risultati, andiamo a scoprire la TOP 11 (schierata con un 3-4-3) di questa prima giornata, scelta dalla redazione di Calciomercato.com.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui