La seconda giornata della Serie A 2024/2025 si è chiusa ieri sera, con la prova di forza della Juventus di Thiago Motta che si prende la testa della classifica in solitaria, schiantando il Verona.

Tante sorprese in questo secondo turno di campionato, partendo dagli anticipi del sabato con la Lazio di Baroni e con il Milan di Paulo Fonseca che sono stati sconfitti - da Udinese e Parma, rispettivamente -, così come la Roma che ha perso in casa contro l'Empoli. Di umore diverso, l'Inter- che ha sconfitto il Lecce 2-0 -, e il Torino che ha battuto 2-1 l'Atalantadi Gian Piero Gasperini. Ottima prova del Napoli di Conte che strapazza il Bologna 3-0.

Ma tra sorprese, conferme e risultati, andiamo a scoprire la TOP 11 (schierata con un 4-3-3) di questa seconda giornata, scelta dalla redazione di Calciomercato.com.

