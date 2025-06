La terza giornata della Serie A 2024/2025 si è chiusa ieri sera, con la prova della Juventus di Thiago Motta che si è presa la testa della classifica (insieme a Inter, Torino e Udinese - che ha battuto 1-0 il Como -), seppur con uno scialbo 0-0 contro la Roma.

Tante emozioni in questo secondo turno di campionato, partendo dagli anticipi del venerdì con il Torino di Vanoli che batte la sua ex squadra, il Venezia. L'Inter schianta l'Atalanta per 4-0 grazie a una super prestazione di Thuram, mentre Milan e Lazio si dividono la posta equamente e rimangono in crisi. Rimonta nel finale per il Napoli sul Parma, mentre solo pari fra Bologna-Empoli e Fiorentina-Monza.

Ma tra sorprese, conferme e risultati, andiamo a scoprire la TOP 11 (schierata con un 3-4-3) di questa terza giornata, scelta dalla redazione di Calciomercato.com.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui