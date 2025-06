Serie A, la TOP 11 della 4ª giornata: Lukaku domina, Theo Hernandez sgasa, Thauvin illumina

La quarta giornata della Serie A 2024/2025 si è chiusa ieri sera, con la vittoria della Lazio arrivata grazie ai suoi due bomber, Dia e Castellanos. In precedenza il successo dell’Udinese sul Parma con i bianconeri che si sono presi la testa della classifica in solitaria.

Tante emozioni in questo quarto turno di campionato. Si sono fermate, ancora, Juventus e Inter, intrappolate in deludenti pareggi da Empoli e Monza. Male anche la Roma, raggiunta in extremis dal Genoa, bene invece il Napoli che continua la risalita con un poker al Cagliari. Si rialzano il Milan, vittoria agile sul Venezia, la Lazio (2-1 al Verona) e l'Atalanta, spettacolare il 3-2 sulla Fiorentina. Pareggi per Como e Bologna e Torino e Lecce, mentre la copertina se la prende l'Udinese che vince a Parma ed è prima, da sola.

Tra sorprese e conferme, andiamo a scoprire la TOP 11 (schierata con un 4-3-3) di questa quarta giornata, scelta dalla redazione di Calciomercato.com.

