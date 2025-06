Serie A, la Top 11 della 5ª giornata: Gudmundsson come un tuono, Pulisic apriscatole, Dovbyk alla Vieri

La quinta giornata della Serie A 2024/2025 si è aperta venerdì con il successo a Verona del Torino primo in classifica e si è chiusa martedì sera, con la vittoria a sorpresa del Como in rimonta sul campo dell'Atalanta.

Tante emozioni in questo quinto turno di campionato, caratterizzato dal derby vinto dal Milan contro l'Inter anche grazie a un Pulisic in grande spolvero e dal pareggio nell'altro big-match tra Juventus e Napoli. Nella Capitale si rialza la Roma di Dovbyk, che batte l'ex capolista Udinese, ma cade la Lazio rimontata in casa della Fiorentina di Gudmundsson.

Tra sorprese e conferme, andiamo a scoprire la TOP 11 (schierata con un 4-2-3-1) di questa quinta giornata, scelta dalla redazione di Calciomercato.com.