Serie A, la top 11 della 7ª giornata: Bastoni trequartista, Mina vendica Cuadrado, Dodo l'antitesi del metodo Inzaghi

La settima giornata della Serie A 2024/2025 si è aperta venerdì con il successo del Napoli primo in classifica contro il Como al Maradona e si è chiusa domenica sera con la sconfitta del Milan nel posticipo sul campo della Fiorentina.

Tante emozioni in questo settimo turno di campionato, caratterizzato dai successi di Inter (seconda in classifica a -2 da Conte) e Lazio oltre ai pareggi di Juventus e Roma, non senza polemiche arbitrali.

Tra sorprese e conferme, andiamo a scoprire la TOP 11 (schierata con un 4-3-3) di questa settima giornata, scelta dalla redazione di Calciomercato.com.

TOP 11 7ª giornata Serie A (4-3-3):