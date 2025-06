Serie A, la top 11 della 8ª giornata: Retegui trascinatore, tutti pazzi per Paz. Mota mette in moto il Monza

L'ottava giornata della Serie A 2024/2025 si è aperta sabato con la doppia sfida delle 15 e i due pareggi di Genoa-Bologna e Como-Parma si è coclusa ieri, lunedì 21 ottobre con il posticipo Verona-Monza.

Nel mezzo tante emozioni in questo ottavo turno di campionato, caratterizzato da incredibili polemiche arbitrali e i successi di "corto muso" di Milan, Juvenuts, Napoli che resta primo in classifica e Inter (seconda in classifica a -2 da Conte).

Tra sorprese e conferme, andiamo a scoprire la TOP 11 (schierata con un 4-3-3) di questa ottava giornata, scelta dalla redazione di Calciomercato.com.

TOP 11 8ª giornata Serie A (4-3-3):