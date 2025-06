Serie A, per le big un mese da pazzi: raffica di partite fra campionato e coppe, come sarà la classifica il 6 ottobre?

Una volta terminata la sosta per le nazionali, che per l'Italia prevede il match di lunedì sera con Israele, dopo la vittoria ottenuta contro la Francia, le squadre di club riprenderanno l'attività con il primo tour de force stagionale. Da sabato 14 settembre fino a domenica 6 ottobre infatti il calendario sarà fittissimo, con quattro giornate di Serie A, due giornate di Champions League ed Europa League, una giornata di Conference League e un turno di Coppa Italia.

Per alcune squadre in particolare, quelle impegnate su più fronti, gli impegni saranno tanti e ravvicinati, senza troppo tempo per rifiatare. E sarà solo il primo di una serie di slot di questo tipo (campionato+coppe), che poi si ripeteranno nel corso di una stagione lunghissima, che per Inter e Juventus si chiuderà addirittura a luglio 2025 con il Mondiale per club.

Ma non andiamo troppo in là e restiamo ai nostri giorni. Di seguito abbiamo messo a confronto il calendario delle otto squadre italiane che partecipano alle coppe europee (Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan in Champions League; Lazio e Roma in Europa League; Fiorentina in Europa League. In più, abbiamo aggiunto anche gli impegni di una delle squadre favorita per lo Scudetto, il Napoli, che a causa della classifica dello scorso campionato non gioca in Europa ma gioca nei 16esimi di Coppa Italia, e anche gli impegni del Torino, anch'esso impegnato in Coppa Italia e attualmente in testa alla classifica insieme a Inter, Juventus e Udinese.

Guardando date e avversari da affrontare, chi ha il calendario più difficile? E come sarà la classifica di Serie A la sera del 6 ottobre?