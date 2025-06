Serie A, le plusvalenze più alte: dominio Juventus con Pogba e Higuain, l'Inter ringrazia Lukaku. Milan, non c'è Tonali

Uno studio di Calcio&Finanza ha analizzato l’impatto delle plusvalenze in Serie A, nel corso delle ultime 10 stagioni sportive ( LEGGI QUI ), andando a specificare le percentuali di ricavo, da parte delle società della massima serie italiana, dei vari club in base alle operazioni effettuate nelle ultime 20 finestre di mercato (sino all’annata 2022/23).

Negli ultimi anni, diverse formazioni di Serie A hanno registrato i propri record assoluti di plusvalenze. Lo dimostrano operazioni come le cessioni dell’Inter di Lukaku, Hakimi e Onana, oppure del Milan con Tonali o ancora dell’Atalanta con Hojlund. Tuttavia, per scovare le operazioni più vantaggiose per le squadre italiane bisogna tornare all’estate 2016 e, in entrambe le occasioni, la Juventus era protagonista indiscussa degli affari.