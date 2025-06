Serie A: le probabili formazioni della 10ª giornata di campionato

Neanche il tempo di rifiatare e, con il cuore che ancora batte a mille per le emozioni che la 9a giornata, la Serie A 2024/25 volta pagina e si prepara immediatamente a vivere il turno infrasettimanale della 10a giornata che è pronto a riservarci altrettante sorprese.

Un turno che parte martedì 29 ottobre alle 18.30 con Lecce-Verona e Cagliari-Bologna che apriranno le danze e faranno da antipasto al big match di giornata, quello più atteso di tutti e che, in virtù del pari spettacolo 4-4 fra Inter e Juventus, potrà voler dire tantissimo in ottica fuga scudetto. A San Siro a partire dalle 20.45 ci sarà Milan-Napoli con Antonio Conte che potrà piazzare un ulteriore allungo sulle rivali e con Fonseca che, invece, è chiamato al riscatto per non perdere il treno finendo in caso di ko a -11 (con una partita in meno).

Quattro le partite in programma mercoledì 30 ottobe con l'Inter impegnata ad Empoli alle 18.30 e Juventus e Atalanta impegante entrambe in casa alle 20.45 rispettivamente contro Parma e Monza. Chiudono il programma il giovedì di halloween Fiorentina, Lazio e soprattutto Torino-Roma in programma alle 20.45 e con i giallorossi in crisi nera.

IL PROGRAMMA

Martedì 29 ottobre

CAGLIARI − BOLOGNA - ore 18.30 - Dazn/Sky

LECCE − HELLAS VERONA - ore 18.30 - Dazn

MILAN − NAPOLI - ore 20.45 - Dazn in chiaro (LEGGI QUI)

Mercoledì 30 ottobre

EMPOLI − INTER - ore 18.30 -Dazn

VENEZIA − UDINESE - ore 18.30 - Dazn

ATALANTA − MONZA - ore 20.45 - Dazn

JUVENTUS − PARMA - ore 20.45 Dazn/Sky

Giovedì 31 ottobre

GENOA − FIORENTINA - ore 18.30 - Dazn

COMO − LAZIO - ore 20.45 - Dazn/Sky

ROMA − TORINO - ore 20.45 - Dazn