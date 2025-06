Serie A: le probabili formazioni della 13ª giornata di campionato

La Serie A torna in campo per la tredicesima giornata di campionato dopo la terza sosta stagionale per le nazionali. Si (ri)parte sabato con tre anticipi: alle ore 15 l'Inter campione d'Italia fa visita all'Hellas Verona, poi alle 18 si gioca Milan-Juventus a San Siro e a seguire alle ore 20.45 l'Atalanta scende in campo a Parma.

Domenica all'ora di pranzo c'è Genoa-Cagliari, con l'atteso debutto in panchina di Patrick Vieira al posto dell'esonerato Alberto Gilardino. Dopo le due partite in programma alle 15 (Como-Fiorentina e Torino-Monza) alle ore 18 c'è un altro esordio importante: quello di Claudio Ranieri, il terzo allenatore della stagione dopo Daniele De Rossi e Ivan Juric alla Roma, a Napoli contro Antonio Conte. Poi alle 20:45 la Lazio riceve il Bologna.

Lunedì si chiude con due posticipi: alle ore 18:30 Empoli-Udinese e alle 20:45 Venezia-Lecce, la prima di Marco Giampaolo al posto dell'esonerato Luca Gotti.

Ecco tutte le PROBABILI FORMAZIONI: