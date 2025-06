Serie A: le probabili formazioni della 16ª giornata di campionato

Prende il via con l'anticipo del venerdì sera tra Empoli e Torino la 16esima giornata di Serie A, che andrà a chiudersi con il big match dello stadio Olimpico tra Lazio e Inter lunedì sera. Nel mezzo, il programma prevede incroci sulla carta agevoli per le squadre che affollano la testa della classifica, tranne per la Fiorentina che fa visita domenica al Bologna del grande ex Vincenzo Italiano.

L'Atalanta va a Cagliari, il Napoli va a Udine, la Juventus ospita il Venezia, la Roma va a Como, il Milan ospita il Genoa. Completano il programma Lecce-Monza e Parma-Verona in chiave salvezza.

IL PROGRAMMA