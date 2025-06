Serie A: le probabili formazioni della 18ª giornata di campionato

L’ultimo turno del 2024 di Serie A inizia con Empoli-Genoa e lo scontro-salvezza tra Parma e Monza primi anticipi di sabato 28 dicembre alle ore 15:00. A seguire in campo l’Inter, che chiuderà il suo anno solare a Cagliari alle 18:00 prima di Lazio-Atalanta, uno dei tanti big match di questa diciottesima giornata.

Domenica si apre con Udinese-Torino delle 12:30, mente alle 15:00 il Napoli ospiterà il Venezia, prima di due grandi partite: alle 18:00 Juventus-Fiorentina, con entrambe che partono da 31 punti, e alle 20:45 Milan-Roma, due delle grandi deluse del campionato. Si chiude lunedì 30 con l’altra sfida salvezza tra Como e Lecce alle 18:30 e con Bologna-Verona delle 20:45.IL PROGRAMMA:

Empoli-Genoa (sabato 28 dicembre, ore 15:00) Dazn.

Parma-Monza (sabato 28 dicembre, ore 15:00) Dazn.

Cagliari Inter (sabato 28 dicembre, ore 18:00) Dazn.

Lazio-Atalanta (sabato 28 dicembre, ore 20:45) Dazn, Sky e Now.

Udinese-Torino (domenica 29 dicembre, ore 12:30) Dazn.

Napoli-Venezia (domenica 29 dicembre, ore 15:00) Dazn.

Juventus-Fiorentina (domenica 29 dicembre, ore 18:00) Dazn, Sky e Now.

Milan-Roma (domenica 29 dicembre, ore 20:45) Dazn.

Como-Lecce (lunedì 30 dicembre, ore 18:30) Dazn.

Bologna-Verona (lunedì 30 dicembre, ore 20:45) Dazn, Sky e Now.

ECCO TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI