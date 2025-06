Serie A: le probabili formazioni della 19ª giornata

La Serie A torna in campo. La 19esima giornata di campionato sarà spezzata a causa della Supercoppa italiana, con Inter, Milan, Juventus e Atalanta che recupereranno i loro match tra il 14 e il 15 gennaio. Si parte quindi sabato 4 gennaio con Venezia-Empoli alle 15 e con il big match Fiorentina-Napoli, in programma alle 18. Domenica, 5 gennaio, occhi puntati sul derby della Capitale tra Roma e Lazio, di scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico. IL PROGRAMMA:

Venezia-Empoli (sabato 4 gennaio, ore 15:00) Dazn.

Fiorentina-Napoli (sabato 4 gennaio, ore 18.00) Dazn.

Verona-Udinese (sabato 4 gennaio, ore 20:45) Dazn, Sky e Now.

Monza-Cagliari (domenica 5 gennaio, ore 12:30) Dazn.

Lecce-Genoa (domenica 5 gennaio, ore 15:00) Dazn.

Torino-Parma (domenica 5 gennaio, ore 18:00) Dazn.

Roma-Lazio(domenica 5 gennaio, ore 20:45) Dazn.

SFIDE DA RECUPERARE A CAUSA DELLA SUPERCOPPA

Como-Milan (martedì 14 gennaio, ore 18:30) Dazn, Sky e Now.

Atalanta-Juventus (martedì 14 gennaio, ore 20:45) Dazn, Sky e Now.

Inter-Bologna (mercoledì 15 dicembre, ore 20.45) Dazn.

