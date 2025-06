Serie A, le probabili formazioni della 21esima giornata di Serie A

La Serie A torna subito in campo con il programma della 21esima giornata di campionato e, tolti gli asterischi in classifica dovuti ai recuperi della 19esima giornata, con le gare delle 4 squadre impegnate nella Supercoppa Italiana vinta dal Milan a Ryiad che non hanno lesinato sorprese, si prepara ad un nuovo complicatissimo turno.

Dopo Roma-Genoa che apre la giornata venerdì 17 gennaio alle 20.45 sono tanti gli intrecci tesissimi in calendario fra cui spiccano i due big match di sabato 18 gennaio, con Juventus-Milan alle 18 che catalizzerà la lotta per un posto Champions e Atalanta-Napoli alle 20.45 già importantissima nella lotta Scudetto. Domenica scontro salvezza per Cagliari-Lecce, e Parma-Venezia mentre lunedì 20 alle 20.45 chiude Como-Udinese.

IL PROGRAMMA

Venerdì 17 gennaio ore 20.45 - Roma-Genoa - Dazn/Sky/Now

Sabato 18 gennaio ore 15.00 - Bologna-Monza Dazn

Sabato 18 gennaio ore 18.00 - Juventus-Milan Dazn

Sabato 18 gennaio ore 20.45 - Atalanta-Napoli - Dazn/Sky/Now

Domenica 19 gennaio ore 12.30 - Fiorentina-Torino Dazn

Domenica 19 gennaio ore 15.00 - Cagliari-Lecce Dazn

Domenica 19 gennaio ore 15.00 - Parma-Venezia Dazn

Domenica 19 gennaio ore 18.00 - Hellas Verona-Lazio - Dazn/Sky/Now

Domenica 19 gennaio ore 20.45 - Inter-Empoli - Dazn

Lunedì 20 gennaio ore 20.45 - Como-Udinese - Dazn

