Serie A, le probabili formazioni della 25ª giornata di campionato

Una volta andata in archivio la prima giornata dei playoff di qualificazione agli ottavi di finale delle coppe Europee, la Serie A 2024/2025 tornerà in campo con il programma della 25esima giornata.

E anche in questo turno le 10 partite saranno suddivise su 4 giorni con l'anticipo del venerdì Bologna-Torino che apre le danze alle 20.45 nella notte di San Valentino e con Genoa-Venezia che chiuderà i conti (anche del Fantacalcio) lunedì 17 alle 20.45. In mezzo due grandissimi big match con Lazio-Napoli, partita mai banale, in programma sabato 15 alle 18 e soprattutto il Derby d'Italia Juventus-Inter in programma come posticipo serale domenicale alle 20.45.

IL PROGRAMMA

Venerdì 14 febbraio - BOLOGNA-TORINO - ore 20.45 - DAZN

Sabato 15 febbraio - ATALANTA-CAGLIARI - ore 15 - DAZN

Sabato 15 febbraio - LAZIO-NAPOLI - ore 18 - DAZN

Sabato 15 febbraio - MILAN-VERONA - ore 20.45 - DAZN/SKY

Domenica 16 febbraio - FIORENTINA-COMO - ore 12.30 - DAZN

Domenica 16 febbraio - MONZA-LECCE - ore 15 - DAZN

Domenica 16 febbraio - UDINESE-EMPOLI - ore 15 - DAZN

Domenica 16 febbraio - PARMA-ROMA - ore 18 - DAZN/SKY

Domenica 16 febbraio - JUVENTUS-INTER - ore 20.45 - DAZN

Lunedì 17 febbraio - GENOA-VENEZIA - ore 20.45 - DAZN/SKY

