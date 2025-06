Serie A: le probabili formazioni della 26ª giornata di campionato

Dopo la tre-giorni di coppe tra Champions ed Europa League è già tempo di campionato in Serie A, in campo per la ventiseiesima giornata, la settima nel girone di ritorno. Si (ri)parte con l'anticipo del venerdì sera, quando l'Udinese gioca a Lecce.

Sabato pomeriggio Chivu debutta sulla panchina del Parma con il Bologna e Di Francesco si gioca il posto a Venezia contro la Lazio.

A seguire alle ore 18 il Milan cerca di riscattarsi a Torino dopo l'eliminazione dalla Champions League, poi in serata l'Inter ospita il Genoa a San Siro.

Domenica all'ora di pranzo il Napoli primo in classifica gioca a Como. Nel pomeriggio la Fiorentina è impegnata a Verona, a seguire l'Atalanta fa visita all'Empoli e poi in serata la Juventus gioca a Cagliari.

Lunedì si chiude con il posticipo della Roma, che riceve il Monza ultimo in classifica.

- Giornata 26

Venerdì 21 febbraio

20:45 Lecce-Udinese (Dazn)

Sabato 22 febbraio

15:00 Parma-Bologna (Dazn)

15:00 Venezia-Lazio (Dazn)

18:00 Torino-Milan (Dazn)

20:45 Inter-Genoa (Dazn, Sky e Now)

Domenica 23 febbraio

12:30 Como-Napoli (Dazn)

15:00 Verona-Fiorentina (Dazn)

18:00 Empoli-Atalanta (Dazn, Sky e Now)

20:45 Cagliari-Juventus (Dazn)

Lunedì 24 febbraio

20:45 Roma-Monza (Dazn, Sky e Now).

