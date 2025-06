Serie A: le probabili formazioni della 29ª giornata

Dopo la tre-giorni di coppe europee, venerdì è già tempo di Serie A. In campo per la ventinovesima giornata di campionato, la decima nel girone di ritorno. Si (ri)parte con l'anticipo del Lecce sul campo del Genoa.

Sabato pomeriggio si disputano altre due gare: l'Udinese gioca in casa contro il Verona, il Parma fa visita al Monza ultimo in classifica. Alle ore 18 il Milan riceve il Como a San Siro, poi in serata l'Empoli è impegnato sul campo del Torino.

Domenica all'ora di pranzo il Napoli gioca a Venezia. Nel pomeriggio scendono in campo le due squadre della capitale: la Lazio a Bologna, la Roma in casa contro il Cagliari.

Alle ore 18 in trasferta la Juventus sfida la Fiorentina. Poi in serata si chiude col botto: il posticipo è lo scontro diretto tra l'Atalanta e l'Inter campione d'Italia.

Nella gallery tutte le probabili formazioni.