Serie A: le probabili formazioni della 30ª giornata di campionato

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A italiana è pronta a tornare in campo per la 30ª giornata di campionato. Si (ri)parte sabato pomeriggio con il Bologna a Venezia e l'Empoli a Como, senza gli squalificati Dele Alli e Nico Paz oltre all'allenatore Cesc Fabregas.

Alle 18 Igor Tudor debutta come nuovo allenatore della Juventus al posto dell'esonerato Thiago Motta in casa contro il Genoa dell'ex bianconero Patrick Vieira, poi in serata il Lecce riceve la Roma priva dell'infortunato Dybala per il resto della stagione.

Domenica all'ora di pranzo il Monza ultimo in classifica gioca a Cagliari. A seguire tre gare con in palio punti molto pesanti: Fiorentina-Atalanta alle 15, Inter-Udinese alle 18 e Napoli-Milan alle 20.45.

Lunedì si chiude con i due posticipi Verona-Parma e Lazio-Torino.

IL PROGRAMMA

Sabato 29 marzo 2025

15:00 Como-Empoli (Dazn)

15:00 Venezia-Bologna (Dazn)

18:00 Juventus-Genoa (Dazn)

20:45 Lecce-Roma (Dazn, Sky e Now)

Domenica 30 marzo 2025

12:30 Cagliari-Monza (Dazn)

15:00 Fiorentina-Atalanta (Dazn)

18:00 Inter-Udinese (Dazn, Sky e Now)

20:45 Napoli-Milan (Dazn)

Lunedì 31 marzo 2025

18:30 Verona-Parma (Dazn, Sky e Now)

20:45 Lazio-Torino (Dazn).

Nella gallery tutte le probabili formazioni per la 30ª giornata di campionato in Serie A.