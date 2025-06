Serie A, le probabili formazioni della 31ª giornata di campionato

La Serie A entra nelle ultime otto giornate: la 31esima è subito chiave, perché offre diversi scontri diretti nelle zone nobili della classifica. Si parte però con Genoa-Udinese al venerdì.

Sabato, invece, gara importante per il Como che va a Monza nel derby lombardo che può portare punti salvezza alla squadra di Fabregas contro un Nesta ormai spacciato. Alle 18 Parma-Inter con Lautaro che fa le prove generali per il Bayern dopo l'infortunio, mentre in serata il Milan si gioca le ultime speranze europee in campionato contro la Fiorentina a San Siro.

Domenica all'ora di pranzo il Lecce ospita il Venezia: nessuna delle due squadre può fallire la chance in chiave salvezza. Empoli-Cagliari e Torino-Verona alle 15 e poi spazio alle emozioni di alta classifica con prima Atalanta-Lazio e poi Roma-Juventus.

Lunedì si chiude con Bologna-Napoli, gara chiave per le ambizioni Scudetto degli azzurri e per quelle di conferma in Champions dei rossoblù.

IL PROGRAMMA

Venerdì 4 aprile 2025

20.45 Genoa-Udinese (Dazn/Sky-Now)

Sabato 5 aprile 2025

15.00 Monza-Como (Dazn)

18.00 Parma-Inter (Dazn)

20.45 Milan-Fiorentina (Dazn, Sky-Now)

Domenica 6 aprile 2025

12.30 Lecce-Venezia (Dazn)

15.00 Fiorentina-Atalanta (Dazn)

15.00 Torino-Verona (Dazn)

18.00 Atalanta-Lazio (Dazn, Sky e Now)

20.45 Roma-Juventus (Dazn)

Lunedì 31 marzo 2025

20.45 Bologna-Napoli (Dazn).

Nella gallery tutte le probabili formazioni per la 30ª giornata di campionato in Serie A.