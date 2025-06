Serie A, le probabili formazioni della 32ª giornata di campionato

Dopo gli impegni di Inter, Lazio e Fiorentina nelle coppe europee, torna in campo la Serie A per la trentaduesima giornata di campionato. Si (ri)parte venerdì sera con l'anticipo del Milan a Udine.

Sabato, dopo la sfida tra le ultime due della classe Venezia-Monza, l'Inter campione d'Italia e prima in classifica gioca contro il Cagliari a San Siro. In serata turno interno anche per la Juventus, che riceve il Lecce.

Domenica all'ora di pranzo va in scena un importante scontro diretto in chiave Champions League tra Atalanta e Bologna. Dopo altre tre gare, in serata c'è il derby Lazio-Roma. Lunedì si chiude con il posticipo del Napoli, che gioca in casa contro l'Empoli.

IL PROGRAMMA

Venerdì 11 aprile

20:45 Udinese-Milan (Dazn, Now e Sky)

Sabato 12 aprile

15:00 Venezia-Monza (Dazn)

18:00 Inter-Cagliari (Dazn)

20:45 Juventus-Lecce (Dazn, Now e Sky)

Domenica 13 aprile

12:30 Atalanta-Bologna (Dazn)

15:00 Fiorentina-Parma (Dazn)

15:00 Verona-Genoa (Dazn)

18:00 Como-Torino (Dazn, Now e Sky)

20:45 Lazio-Roma (Dazn)

Lunedì 14 aprile

20:45 Napoli-Empoli (Dazn)

Nella gallery tutte le probabili formazioni.