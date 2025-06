Serie A: le probabili formazioni della 35ª giornata di campionato

Torino-Bologna (0-0) è l'anticipo del venerdì sera che ha aperto la 35ª e quartultima giornata di campionato in Serie A. Sabato la Lazio gioca a Monza, poi in serata l'Inter fa visita al Sassuolo.

Domenica all'ora di pranzo c'è Cagliari-Lecce, nel pomeriggio Empoli e Verona giocano in casa rispettivamente contro Frosinone e Fiorentina. Alle 18 si gioca Milan-Genoa a San Siro, a seguire c'è Roma-Juventus all'Olimpico.

Lunedì si chiude con i posticipi Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Venerdì 3 maggio20:45(0-0)Sabato 4 maggio18:00(Dazn)20:45(Dazn e Sky)Domenica 5 maggio12:30(Dazn e Sky)15:00(Dazn)15:00(Dazn)18:00(Dazn)20:45(Dazn)Lunedì 6 maggio18:00(Dazn)20:45(Dazn).

NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI